Загораева (Бардайкина) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загораева (Бардайкина) Надежда Яковлевна

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Место рождения

Демино, Чернозаводская волость, Костромской уезд

Дата рождения

12.09.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1870 ст.

Отец: Бардайкин Яков Андреевич

Мать: не указана

Демино, Чернозаводская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
16.07.1891 ст.

Дочь: Усина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Загораев Николай Федорович

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.03.1896 ст.

Сын: Загораев Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Загораев Николай Федорович

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.05.1898 ст.

Сын: Загораев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Загораев Николай Федорович

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Сальникова Фелиция Николаевна

Отец ребёнка: Загораев Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загораев Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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