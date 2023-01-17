Загораева (Бардайкина) Надежда Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1870 ст.
Отец: Бардайкин Яков Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1891 ст.
Дочь: Усина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Загораев Николай Федорович
Рождение ребёнка
30.03.1896 ст.
Сын: Загораев Иосиф Николаевич
Отец ребёнка: Загораев Николай Федорович
Рождение ребёнка
06.05.1898 ст.
Сын: Загораев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Загораев Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Сальникова Фелиция Николаевна
Отец ребёнка: Загораев Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно