Ерегин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрегин Александр Дмитриевич

Ерегин Александр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Тевигино

Дата рождения

16.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Тевигино
Рождение ребёнка
04.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
04.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close