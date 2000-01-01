Ерегин Александр Дмитриевич
Место рожденияТевигино
Дата рождения16.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Тевигино
Рождение ребёнка
04.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерегина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерегина Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерегина Дарья Михайловна
Смерть
Неизвестно