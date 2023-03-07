Власов Осип Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Пётр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Власова Анна Осиповна
Мать ребёнка: Власова Агафья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Иван Осипович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно