Власов Осип Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Осип Петрович

Власов Осип Петрович

avatar

Место рождения

Починки, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Пётр Николаевич

Мать: не указана

Починки, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Власова Анна Осиповна

Мать ребёнка: Власова Агафья Лаврентьевна

Починки, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Агафья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Иван Осипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close