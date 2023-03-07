Скобцова (Пиленко) Елизавета (мать Мария)
Место рождения
Дата рождения20.12.1891
Дата смерти31.03.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1891
Отец: Пиленко Юрий Дмитриевич
Мать: Пиленко Софья Борисовна
Работа или профессия
16.03.1932
Свято-Сергиевский богословский институт
монахиня
Работа или профессия
Неизвестно
поэтесса, публицист, мемуаристка
Образование
Неизвестно
Философское, Бестужевские курсы (философское отделение историко-филологического факультета)
Образование
Неизвестно
Богословское, Свято-Сергиевский православный богословский институт
Смерть
31.03.1945
Ravensbrück concentration camp
Похороны
Неизвестно
Рювенсбрук