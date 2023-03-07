Скобцова (Пиленко) Елизавета (мать Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобцова (Пиленко) Елизавета (мать Мария)

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

20.12.1891

Дата смерти

31.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1891

Отец: Пиленко Юрий Дмитриевич

Мать: Пиленко Софья Борисовна

Рига, Rīga
Работа или профессия
16.03.1932
Свято-Сергиевский богословский институт
монахиня
Работа или профессия
Неизвестно
поэтесса, публицист, мемуаристка
Образование
Неизвестно
Философское, Бестужевские курсы (философское отделение историко-филологического факультета)
Образование
Неизвестно
Богословское, Свято-Сергиевский православный богословский институт
Смерть
31.03.1945
Ravensbrück concentration camp
Похороны
Неизвестно
Рювенсбрук
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