Шакирин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1976
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1976
Рождение ребёнка
03.03.1997
Дочь: Салмашева Анастасия
Мать ребёнка: Шакирина Анжела Леонидовна
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.2002
Сын: Шакирин Никита Александрович
Мать ребёнка: Шакирина Анжела Леонидовна
Рождение ребёнка
23.05.2013
Дочь: Шакирина Арина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулясова Ольга Сергеевна