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Шакирин Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1976

Отец: Шакирин Александр Иванович

Мать: Шакирина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
03.03.1997

Дочь: Салмашева Анастасия

Мать ребёнка: Шакирина Анжела Леонидовна

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.2002

Сын: Шакирин Никита Александрович

Мать ребёнка: Шакирина Анжела Леонидовна

Рождение ребёнка
23.05.2013

Дочь: Шакирина Арина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулясова Ольга Сергеевна

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