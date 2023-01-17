Гусева (Баранова) Прасковья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Баранова) Прасковья Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Баранов (лупов) Фрол Поликарпович

Мать: Пелагея Леонтьевна

Бракосочетание
20.10.1863 ст.

Муж: Гусев Фёдор Игнатьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1870 ст.

Дочь: Чекалова Анисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Игнатьевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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