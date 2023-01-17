Гусева (Баранова) Прасковья Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Бракосочетание
20.10.1863 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1870 ст.
Дочь: Чекалова Анисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Игнатьевич
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно