Рослякова Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1930
Дата смерти25.08.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930
Отец: Багаев Филипп Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1957
Дочь: Рослякова Таисия Борисовна
Отец ребёнка: Росляков Борис Степанович
Рождение ребёнка
29.08.1959
Сын: Росляков Николай Борисович
Отец ребёнка: Росляков Борис Степанович
Рождение ребёнка
27.05.1964
Отец ребёнка: Росляков Борис Степанович
Смерть
25.08.2007