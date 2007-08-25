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Рослякова Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1930

Дата смерти

25.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930

Отец: Багаев Филипп Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росляков Борис Степанович

Рождение ребёнка
15.11.1957

Дочь: Рослякова Таисия Борисовна

Отец ребёнка: Росляков Борис Степанович

Рождение ребёнка
29.08.1959

Сын: Росляков Николай Борисович

Отец ребёнка: Росляков Борис Степанович

Рождение ребёнка
27.05.1964

Сын: Росляков Юрий Борисович

Отец ребёнка: Росляков Борис Степанович

Смерть
25.08.2007

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