Ермак Трофим Дометьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.09.1883
Дата смерти18.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1883
Отец: Ермак Дометий Захарович
Мать: Ермак Мария Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.10.1883
Черниговская губерния, Российская империя