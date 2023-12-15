Шабанова Марфа Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти14.04.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Евсеев Кузьма
Мать: Евсеева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шабанов Михаил Никанорович
Отец ребёнка: Шабанов Никанор
Рождение ребёнка
?.09.1919
Сын: Шабанов Виктор Никанорович
Отец ребёнка: Шабанов Никанор
Рождение ребёнка
11.12.1923
Дочь: Шабанова Валентина Никаноровна
Отец ребёнка: Шабанов Никанор
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Шабанова Людмила Никаноровна
Отец ребёнка: Шабанов Никанор
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Шабанова Нина Никаноровна
Отец ребёнка: Шабанов Никанор
Смерть
14.04.1968