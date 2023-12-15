Шабанова Марфа Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабанова Марфа Кузьминична

Шабанова Марфа Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

14.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Евсеев Кузьма

Мать: Евсеева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шабанов Михаил Никанорович

Отец ребёнка: Шабанов Никанор

Рождение ребёнка
?.09.1919

Сын: Шабанов Виктор Никанорович

Отец ребёнка: Шабанов Никанор

Рождение ребёнка
11.12.1923

Дочь: Шабанова Валентина Никаноровна

Отец ребёнка: Шабанов Никанор

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Шабанова Людмила Никаноровна

Отец ребёнка: Шабанов Никанор

Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Шабанова Нина Никаноровна

Отец ребёнка: Шабанов Никанор

Смерть
14.04.1968

Мы используем куки для улучшения работы сайта.