Денцлер (Denzler) Елизавета Маргарета (Elisabetha Margaretha)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денцлер Иоганнес
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1707
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.01.1716
Дочь: Фейерштейн Мария Магдалена
Отец ребёнка: Фейерштейн Иоганнес Христиан
Оффен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно