Денцлер (Denzler) Елизавета Маргарета (Elisabetha Margaretha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денцлер (Denzler) Елизавета Маргарета (Elisabetha Margaretha)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денцлер Иоганнес

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1707

Муж: Фейерштейн Иоганнес Христиан

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.01.1716

Дочь: Фейерштейн Мария Магдалена

Отец ребёнка: Фейерштейн Иоганнес Христиан

Оффен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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