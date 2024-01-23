Кудрявцев Иван Иванович
Место рожденияд.Дубки Молодотудская вол, Ржевский уезд, Тверской губ
Дата рождения1904
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Иван Семенович
Мать: Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Сизова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Сизова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
29.03.1934
Сын: Кудрявцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Сизова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кудрявцев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Сизова Вера Михайловна
Смерть
1974