Кудрявцев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Иван Иванович

Кудрявцев Иван Иванович

avatar

Место рождения

д.Дубки Молодотудская вол, Ржевский уезд, Тверской губ

Дата рождения

1904

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Иван Семенович

Мать: Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Сизова Вера Михайловна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Сизова Вера Михайловна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1934

Сын: Кудрявцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Сизова Вера Михайловна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Кудрявцев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Сизова Вера Михайловна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Смерть
1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.