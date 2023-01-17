Широкова (Тюрина) Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Тюрина) Полина Ивановна

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Место рождения

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Широкова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Широков Василий Иванович

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Широков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Широков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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