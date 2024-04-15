Карпенко Петр
Место рождения
Дата рождения21.08.1885 ст.
Дата смерти22.09.1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1885 ст.
Мать: Домникия Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P1-V?i=296&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
22.08.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.09.1885 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
23.09.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X54N?i=698&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище