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Карпенко Петр

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.08.1885 ст.

Дата смерти

22.09.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: Домникия Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P1-V?i=296&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
22.08.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.09.1885 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
23.09.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X54N?i=698&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище
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