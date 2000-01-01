Шмакова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1940

Отец: Шмаков Иван Киприянович

Мать: Шарапова Татьяна Прокопьевна

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