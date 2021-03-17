Панфилова (Данилина) Лидия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1933
Дата смерти17.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1933
Рождение ребёнка
13.02.1967
Сын: Панфилов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Панфилов Николай
Рождение ребёнка
15.06.1971
Дочь: Герман Елена Николаевна
Отец ребёнка: Панфилов Николай
Смерть
17.03.2021
Темгенево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область