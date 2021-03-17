Панфилова (Данилина) Лидия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Данилина) Лидия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1933

Дата смерти

17.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1933

Отец: Данилин Гаврил Захарович

Мать: Данилина Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
13.02.1967

Сын: Панфилов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Панфилов Николай

Рождение ребёнка
15.06.1971

Дочь: Герман Елена Николаевна

Отец ребёнка: Панфилов Николай

Смерть
17.03.2021
Темгенево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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