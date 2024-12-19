Свирин Фёдор Савельевич 1767 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Свирин Фёдор Савельевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1767 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер 1819 ст.

Отец
Свирин Савелий Никитич1734 ст. г.р.
Мать
Свирина Анна Аверьяновна1737 ст. г.р.
Супруги
Свирина Екатерина Фетисовна1767 ст. г.р.
Дети
(Свирина) Александра Фёдоровна1783 ст. г.р.
(Свирина) Лукерья Фёдоровна1784 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Свирин Савелий Никитич

Мать: Свирина Анна Аверьяновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина Екатерина Фетисовна

Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: (Свирина) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: (Свирина) Лукерья Фёдоровна

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: (Свирина) Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: (Свирина) Устинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: (Свирина) Федосья Фёдоровна

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Свирин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение в метрической книге за 1801-1805гг исполнитель не нашел. Метрики не полные говорит. Рождение нашли в X ревизской сказке. Описана вся семья.

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: (Свирина) Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: (Свирина) Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1819 ст.

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