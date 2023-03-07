Свирин Фёдор Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирин Фёдор Савельевич

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Свирина Анна Аверьяновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Свирин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Лукерья Федоровна

Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина Екатерина Фетисовна

Смерть
Неизвестно
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