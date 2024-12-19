Свирин Фёдор Савельевич
мужской, родился 1767 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер 1819 ст.
ОтецСвирин Савелий Никитич1734 ст. г.р.
МатьСвирина Анна Аверьяновна1737 ст. г.р.
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Отец: Свирин Савелий Никитич
Мать: Свирина Анна Аверьяновна
Дочь: (Свирина) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Дочь: (Свирина) Лукерья Фёдоровна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Дочь: (Свирина) Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Дочь: (Свирина) Устинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Дочь: (Свирина) Федосья Фёдоровна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Дочь: (Свирина) Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Дочь: (Свирина) Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна