Свирин Фёдор Савельевич
Место рождения
Дата рождения1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Свирина Анна Аверьяновна
Рождение ребёнка
1795 ст.
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина Лукерья Федоровна
Мать ребёнка: Свирина Екатерина Фетисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно