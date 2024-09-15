Свищ Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.05.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санютин (Свищ) Пелагея
Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Свищ) Ульяна
Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович
Рождение ребёнка
25.08.1806
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович
Малая Токмачка
Смерть
26.05.1812
Причина смерти: естественная | Малая Токмачка