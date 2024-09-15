Свищ Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищ Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.05.1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санютин (Свищ) Пелагея

Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищ Корней Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Свищ) Ульяна

Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович

Рождение ребёнка
25.08.1806

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович

Малая Токмачка
Смерть
26.05.1812
Причина смерти: естественная | Малая Токмачка

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