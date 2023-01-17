Алферьева Юлья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти02.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Рождение ребёнка
11.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алферьев Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1986
Кадниковский, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область