Алферьева Юлья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферьева Юлья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

02.11.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: Алферьева Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
11.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алферьев Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферьев Иван Павлович

Смерть
02.11.1986
Кадниковский, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
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