Еганова (Константинова) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
27.06.1900 ст.
Дочь: Еганова Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович
Рождение ребёнка
25.08.1901 ст.
Сын: Еганов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович
Рождение ребёнка
31.07.1903 ст.
Сын: Еганов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович
Рождение ребёнка
18.07.1906 ст.
Дочь: Еганова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович
Рождение ребёнка
07.03.1909 ст.
Дочь: Еганова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович
Рождение ребёнка
03.07.1910 ст.
Дочь: Еганова Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович
Смерть
Неизвестно