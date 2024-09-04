Еганова (Константинова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕганова (Константинова) Александра Николаевна

Еганова (Константинова) Александра Николаевна

Место рождения

Быкова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Быкова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
17.01.1899 ст.

Муж: Еганов Алексей Харитонович

Рождение ребёнка
27.06.1900 ст.

Дочь: Еганова Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.08.1901 ст.

Сын: Еганов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.07.1903 ст.

Сын: Еганов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.07.1906 ст.

Дочь: Еганова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.03.1909 ст.

Дочь: Еганова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.07.1910 ст.

Дочь: Еганова Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.

Сын: Еганов Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Еганов Алексей Харитонович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.