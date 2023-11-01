Сосунов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосунов Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1950

Дата смерти

01.11.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосунов Эдуард Геннадиевич

Мать ребёнка: Сосунова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сосунова Людмила Ивановна

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Смерть
01.11.2023

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