Сосунов Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1950
Дата смерти01.11.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосунов Эдуард Геннадиевич
Мать ребёнка: Сосунова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сосунова Людмила Ивановна
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Смерть
01.11.2023