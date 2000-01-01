Нецветаев Кирилл Иванович
Место рожденияГольяны Острожки
Дата рождения02.06.1798
Дата смерти1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Бракосочетание
1817
Гольяны
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ширинкин Гликерия Кирилловна
Мать ребёнка: Нецветаева Екатерина Захаровна
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Смерть
1851
Гольяны Острожки