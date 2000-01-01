Нецветаев Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нецветаев Кирилл Иванович

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Место рождения

Гольяны Острожки

Дата рождения

02.06.1798

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Бракосочетание
1817

Жена: Нецветаева Екатерина Захаровна

Гольяны
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ширинкин Гликерия Кирилловна

Мать ребёнка: Нецветаева Екатерина Захаровна

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Смерть
1851
Гольяны Острожки
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