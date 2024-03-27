Булатов Зиятдин
Место рожденияд. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Булатова) Нажия
Мать ребёнка: Булатова (Шараф) Зифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Булатова) Амина
Мать ребёнка: Булатова (Шараф) Зифа
Рождение ребёнка
23.02.1913
Сын: Булатов Фоат
Мать ребёнка: Булатова (Шараф) Зифа
Смерть
Неизвестно