Булатов Зиятдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Зиятдин

Место рождения

д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Булатова) Нажия

Мать ребёнка: Булатова (Шараф) Зифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Булатова) Амина

Мать ребёнка: Булатова (Шараф) Зифа

Рождение ребёнка
23.02.1913

Сын: Булатов Фоат

Мать ребёнка: Булатова (Шараф) Зифа

Смерть
Неизвестно

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