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Широких Иван Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1910

Дата смерти

27.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1910

Отец: Широких Евдоким Иванович

Мать: Широких Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широких Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широких Анна Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.04.1991
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