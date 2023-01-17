Широких Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1910
Дата смерти27.04.1991
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1910
Отец: Широких Евдоким Иванович
Мать: Широких Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Широких Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широких Анна Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.04.1991