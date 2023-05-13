Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Степан Агапович
Отец ребёнка: Агап Иванович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фёдор Агапович
Отец ребёнка: Агап Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Василий Агапович
Отец ребёнка: Агап Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Андрей Агапович
Отец ребёнка: Агап Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Агапович
Отец ребёнка: Агап Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агап Иванович
Смерть
Неизвестно