Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Степан Агапович

Отец ребёнка: Агап Иванович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Фёдор Агапович

Отец ребёнка: Агап Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Василий Агапович

Отец ребёнка: Агап Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Андрей Агапович

Отец ребёнка: Агап Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Агапович

Отец ребёнка: Агап Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агап Иванович

Смерть
Неизвестно
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