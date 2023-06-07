(Лунева) Марья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лунева) Марья Никифорова

(Лунева) Марья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Лунев Никифор Петров

Мать: Ефимия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close