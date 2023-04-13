Bruckner (Bruckner) Rivka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bruckner (Bruckner) Rivka

Место рождения

Modrzejów

Дата рождения

1897

Дата смерти

21.12.1981

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Bruckner Eliezer

Мать: Bruckner Fruma Frymeta

Modrzejów
Рождение ребёнка
20.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Klein Efraim

Jerusalem, Israel
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.12.1981
Ra'anana, Israel
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