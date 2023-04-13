Bruckner (Bruckner) Rivka
Место рожденияModrzejów
Дата рождения1897
Дата смерти21.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Bruckner Eliezer
Мать: Bruckner Fruma Frymeta
Modrzejów
Рождение ребёнка
20.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Klein Efraim
Jerusalem, Israel
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.12.1981
Ra'anana, Israel