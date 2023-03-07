Момзырев Андрей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМомзырев Андрей Яковлев

Момзырев Андрей Яковлев

avatar

Место рождения

Рыхотка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.10.1848

Дата смерти

26.06.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1848

Отец: Момзырев Яков Дмитриев

Мать: Арина Александрова

Рыхотка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 562 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и уезда, 1848
Рождение ребёнка
06.08.1875

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Пелагея Филиппова

Рождение ребёнка
15.03.1878

Дочь: Момзырева Матрёна Андреевна

Мать ребёнка: Пелагея Филиппова

Рыхотка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1807 Метрическая книга приходов Епифанского у. (сел: Алмазово; Бучалки; Знаменское, Мышенка; Молоденки; Никольское, Буйцы; Никольское, Рыхотка; Троицкое, Кобяково; Хованщино) Тульской г... Показать все
Смерть
26.06.1885
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1860 Метрическая книга приходов Епифанского у. (сел: Екатерининское; Закурицкое, Орловка (Орловка на Дону); Знаменское, Мышенка; Куликовка; Монастырщино; Никольское, Рыхотка) Тульской г... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close