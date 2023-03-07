Момзырев Андрей Яковлев
Место рождения
Дата рождения01.10.1848
Дата смерти26.06.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1848
Отец: Момзырев Яков Дмитриев
Мать: Арина Александрова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 562 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и уезда, 1848
Рождение ребёнка
06.08.1875
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Пелагея Филиппова
Рождение ребёнка
15.03.1878
Дочь: Момзырева Матрёна Андреевна
Мать ребёнка: Пелагея Филиппова
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1807 Метрическая книга приходов Епифанского у. (сел: Алмазово; Бучалки; Знаменское, Мышенка; Молоденки; Никольское, Буйцы; Никольское, Рыхотка; Троицкое, Кобяково; Хованщино) Тульской г... Показать все
Смерть
26.06.1885
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1860 Метрическая книга приходов Епифанского у. (сел: Екатерининское; Закурицкое, Орловка (Орловка на Дону); Знаменское, Мышенка; Куликовка; Монастырщино; Никольское, Рыхотка) Тульской г... Показать все