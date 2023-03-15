Ртищев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Ртищев Василий Петрович
Мать: Ртищева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ртищева Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ртищева Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ртищева Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перовское кладбище