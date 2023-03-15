Ртищев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ртищев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Ртищев Василий Петрович

Мать: Ртищева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ртищева Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ртищева Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ртищева Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перовское кладбище
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