Филатова (Бабкина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Бабкина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

01.03.1905 ст.

Дата смерти

?.12.1989

Пол

Женский

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Муж

Около 1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1905 ст.

Отец: Бабкин Василий Иванович

Мать: Бабкина Вера Сергеевна

Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Федор Иванович

д . Берники , Заокский район , Тульская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Федор Иванович

Смерть
?.12.1989
Серпухов, Серпухов, Московская область
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