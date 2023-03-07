Филатова (Бабкина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1905 ст.
Дата смерти?.12.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1905 ст.
Отец: Бабкин Василий Иванович
Мать: Бабкина Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
01.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филатов Федор Иванович
д . Берники , Заокский район , Тульская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1989
Серпухов, Серпухов, Московская область