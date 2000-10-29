Лерникова Диана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лерникова Диана Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2000

Отец: не указан

Мать: Лерникова Ирина Анатольевна

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