Нургалиева (Мардеева) Флюра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нургалиева (Мардеева) Флюра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1945

Отец: Мардеев Маряк

Мать: Мардеева Сария

Рождение ребёнка
10.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нургалиев Ильяз Разыхович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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