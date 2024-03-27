Нургалиева (Мардеева) Флюра
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1945
Отец: Мардеев Маряк
Мать: Мардеева Сария
Рождение ребёнка
10.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нургалиев Ильяз Разыхович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно