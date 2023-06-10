Алексия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Филиппович
Восприемник
06.03.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.03.1904 Чермы Мария Ефимовна Чермы отец крестьянин Ефимий Фомич Чермы мать жена Анастасия Дмитриевна Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Чермы жена Алексия Николаевна му... Показать все
Смерть
Неизвестно