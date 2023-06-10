Алексия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексия Николаевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Филиппович

Восприемник
06.03.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.03.1904 Чермы Мария Ефимовна Чермы отец крестьянин Ефимий Фомич Чермы мать жена Анастасия Дмитриевна Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Чермы жена Алексия Николаевна му... Показать все
Смерть
Неизвестно

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