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Федор Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Тимофей Феодоров

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Григорий Феодоров

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петр Федоров

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильева

Смерть
1780
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