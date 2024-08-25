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Прасковья Павлова

Место рождения

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1725 г.р.

Мать

1722 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Павел (Паулка) Степанов

Мать: Настасья Андреева

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
РГАДА Ф. 350 ОП. 2 Д. 55 лист 248об
Бракосочетание
Между 1762 и 1782 ст.

Муж: не указан

Тарасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
РГАДА ф.1239 оп. 48 д. 94 лист 350
Смерть
Неизвестно

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