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Васильев Валерий Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1933

Дата смерти

26.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1933

Отец: Васильев Давид(Давыд) Егорович

Мать: Васильева Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1961

Дочь: Петрова Вера Валерьевна

Мать ребёнка: Христиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Галина Валерьевна

Мать ребёнка: Христиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Георгий Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Валерьевич

Мать ребёнка: Христиния Тимофеевна

Смерть
26.02.2010
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