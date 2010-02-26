Васильев Валерий Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1933
Дата смерти26.02.2010
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1933
Рождение ребёнка
16.01.1961
Дочь: Петрова Вера Валерьевна
Мать ребёнка: Христиния Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Галина Валерьевна
Мать ребёнка: Христиния Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Георгий Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христиния Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Валерьевич
Мать ребёнка: Христиния Тимофеевна
Смерть
26.02.2010