Петухов Дмитрий Семенович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Петухов Дмитрий Семенович

Автор
НС
См Н.

мужской, родился 1852, Громково, Богородский, Московская область

умер 02.02.1914, Громково, Богородский, Московская область

Мать
Беззубова Анна Ивановна1820 г.р.
Отец
Петухов Семен ПетровичОколо 1822 г.р.
Супруги
Буззубова Пелагея ЛаврентьевнаДо 1882 г.р.
Дети
Буззубов Сергей Дмитриевич25.09.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Петухов Семен Петрович

Мать: Беззубова Анна Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буззубова Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
25.09.1902

Сын: Буззубов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Буззубова Пелагея Лаврентьевна

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
02.02.1914
Громково, Богородский, Московская область

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