Петухов Дмитрий Семенович
мужской, родился 1852, Громково, Богородский, Московская область
умер 02.02.1914, Громково, Богородский, Московская область
МатьБеззубова Анна Ивановна1820 г.р.
ОтецПетухов Семен ПетровичОколо 1822 г.р.
Супруги
Буззубова Пелагея ЛаврентьевнаДо 1882 г.р.
Дети
Буззубов Сергей Дмитриевич25.09.1902 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Петухов Семен Петрович
Мать: Беззубова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1902
Сын: Буззубов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Буззубова Пелагея Лаврентьевна
Смерть
02.02.1914