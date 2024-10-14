Калинин Степан Васильевич
мужской, родился 1751
умер Неизвестно
ОтецКалинин Василий Иванович1725 г.р.
Супруги
Калинина Анна Васильевна1751 г.р.
Дети
(Калинина) Авдотья Степановна1772 г.р.
Калинин Иван Степанович1775 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Калинин Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Калинина) Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Калинина) Матрена Степановна
Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно