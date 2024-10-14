Калинин Степан Васильевич 1751 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Степан Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1751

умер Неизвестно

Отец
Калинин Василий Иванович1725 г.р.
Супруги
Калинина Анна Васильевна1751 г.р.
Дети
(Калинина) Авдотья Степановна1772 г.р.
Калинин Иван Степанович1775 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Калинин Василий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Калинина) Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Калинин Иван Степанович

Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Калинина) Матрена Степановна

Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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