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Бакиров Севастьян Петрович

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Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Завьялов Татьяна Севастьяновна

Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Бакиров Павел Севастьянович

Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Бакиров Прокофий Севастьянович

Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Вопрос Ольга Севастьяновна

Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Толстухин Клавдия Севастьяновна

Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Уваров Елена Севастьяновна

Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакиров Анна Луповна

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно
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