Бакиров Севастьян Петрович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Завьялов Татьяна Севастьяновна
Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Бакиров Павел Севастьянович
Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Бакиров Прокофий Севастьянович
Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Вопрос Ольга Севастьяновна
Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Толстухин Клавдия Севастьяновна
Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Уваров Елена Севастьяновна
Мать ребёнка: Бакиров Анна Луповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакиров Анна Луповна
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно