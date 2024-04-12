Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1909 ст.
Отец: Григорий Александрович
Мать: Мария Тимофеевна
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Александр Григорьевич Чермы отец крестьянин Григорий Александрович мать жена Мария Тимофеевна крестьянин Павел Ильич крестьянская девица Анна Ильини... Показать все
Смерть
Неизвестно