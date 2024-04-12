Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Григорьевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.04.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1909 ст.

Отец: Григорий Александрович

Мать: Мария Тимофеевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Александр Григорьевич Чермы отец крестьянин Григорий Александрович мать жена Мария Тимофеевна крестьянин Павел Ильич крестьянская девица Анна Ильини... Показать все
Смерть
Неизвестно
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