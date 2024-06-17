Бирюлина Пелагея(Прасковья) Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирюлина Пелагея(Прасковья) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюлин Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: Бирюлин Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
06.07.1922

Дочь: Сивакова Бирюлина Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Бирюлин Евгений Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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