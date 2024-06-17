Бирюлина Пелагея(Прасковья) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюлин Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: Бирюлин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
06.07.1922
Дочь: Сивакова Бирюлина Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Бирюлин Евгений Сергеевич
Смерть
Неизвестно