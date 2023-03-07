Желнин Семен Софронов
Место рожденияПоч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1708
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Желнин Софрон (Софронко) (Федотов)
Мать: не указана
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1708