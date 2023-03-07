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Желнин Семен Софронов

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Место рождения

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1708

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желнин Софрон (Софронко) (Федотов)

Мать: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Желнин Прохор Семенов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1708
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