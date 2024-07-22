Новосела Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосела Владимир Степанович
Отец ребёнка: Новосела Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосела Михаил Степанович
Отец ребёнка: Новосела Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новосела Степан
Рождение ребёнка
18.02.1960
Сын: Новосела Сергей Степанович
Отец ребёнка: Новосела Степан
Смерть
Неизвестно