Новосела Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосела Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосела Владимир Степанович

Отец ребёнка: Новосела Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосела Михаил Степанович

Отец ребёнка: Новосела Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосела Степан

Рождение ребёнка
18.02.1960

Сын: Новосела Сергей Степанович

Отец ребёнка: Новосела Степан

Смерть
Неизвестно

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