Червяков Михаил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: Червяков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Глушенкова Анна Михайлова
Мать ребёнка: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Червяков Афанасий Михайлов
Мать ребёнка: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно