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Червяков Михаил Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Червяков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Глушенкова Анна Михайлова

Мать ребёнка: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)

Рождение ребёнка
1825

Сын: Червяков Антон Михайлов

Мать ребёнка: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)

Рождение ребёнка
1830

Сын: Червяков Авдей Михайлов

Мать ребёнка: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)

Рождение ребёнка
1833

Сын: Червяков Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)

Смерть
Неизвестно
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