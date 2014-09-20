Синёва (Щипцова) Ольга Моисеевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1931
Дата смерти20.09.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1931
Рождение ребёнка
04.01.1956
Сын: Синёв Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Синёв Анатолий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
23.01.1958
Дочь: Андреева Клавдия Анатольевна
Отец ребёнка: Синёв Анатолий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
19.04.1963
Дочь: Николаева Елизавета Анатольевна
Отец ребёнка: Синёв Анатолий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
12.02.1970
Сын: Синёв Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Синёв Анатолий Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.2014