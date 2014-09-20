Синёва (Щипцова) Ольга Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синёва (Щипцова) Ольга Моисеевна

Место рождения

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

06.06.1931

Дата смерти

20.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.01.1956

Сын: Синёв Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Синёв Анатолий Пантелеймонович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.01.1958

Дочь: Андреева Клавдия Анатольевна

Отец ребёнка: Синёв Анатолий Пантелеймонович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.04.1963

Дочь: Николаева Елизавета Анатольевна

Отец ребёнка: Синёв Анатолий Пантелеймонович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.02.1970

Сын: Синёв Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Синёв Анатолий Пантелеймонович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синёв Анатолий Пантелеймонович

Смерть
20.09.2014
Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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