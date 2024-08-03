Васильева Екатерина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Екатерина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Васильев Яков Семёнович

Отец ребёнка: Васильев Семен Васильевич

Сафаровка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Васильев Панфил Семёнович

Отец ребёнка: Васильев Семен Васильевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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