Васильева Екатерина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Васильев Семен Васильевич
Сафаровка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1843
Сын: Васильев Панфил Семёнович
Отец ребёнка: Васильев Семен Васильевич
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно