Сазонов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1858
Дата смерти02.12.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.12.1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния