Сазонов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1858

Дата смерти

02.12.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.12.1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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