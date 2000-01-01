Есаков Сидор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Есаков Данила Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Есакова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Есакова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Матрёна Сидоровна
Мать ребёнка: Есакова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Анна Михайловна
Смерть
1757