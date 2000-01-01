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Есаков Сидор Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Между 1688 и 1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Есаков Данила Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Есаков Минай Сидорович

Мать ребёнка: Есакова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Есаков Андрей Сидорович

Мать ребёнка: Есакова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Матрёна Сидоровна

Мать ребёнка: Есакова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Анна Михайловна

Смерть
1757
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