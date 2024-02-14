Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1894

Сын: Басыров Г-Маннан А-Галаммов

Отец ребёнка: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов

Рождение ребёнка
07.12.1894

Сын: Басыров Габдрахман Галилович

Отец ребёнка: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов

Рождение ребёнка
07.01.1903

Сын: Басыров Гафар Галилович

Отец ребёнка: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов

Рождение ребёнка
19.11.1906

Сын: Басыров Сайгафар Галилович

Отец ребёнка: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов

Рождение ребёнка
29.01.1912

Сын: Басыров Канзафар Галилович

Отец ребёнка: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов

Смерть
Неизвестно

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