Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1894
Сын: Басыров Г-Маннан А-Галаммов
Отец ребёнка: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов
Рождение ребёнка
07.12.1894
Сын: Басыров Габдрахман Галилович
Отец ребёнка: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов
Рождение ребёнка
07.01.1903
Отец ребёнка: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов
Рождение ребёнка
19.11.1906
Сын: Басыров Сайгафар Галилович
Отец ребёнка: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов
Рождение ребёнка
29.01.1912
Сын: Басыров Канзафар Галилович
Отец ребёнка: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов
Смерть
Неизвестно