Рассохин Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1993
Сын: Рассохин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Рассохина Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Рассохина Ольга Васильевна