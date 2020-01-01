Рассохин Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассохин Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1993

Сын: Рассохин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Рассохина Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассохина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Рассохина Ольга Васильевна

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