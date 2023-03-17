Шадт Егор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадт Егор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Шадт Егор Дмитриевич

Мать: Лавриненко Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шадт Мартын Егорович

Мать ребёнка: Мауль Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ивашко Шадт Мария Егоровна

Мать ребёнка: Мауль Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шадт Егор Егорович

Мать ребёнка: Мауль Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мауль Елизавета Петровна

Смерть
Неизвестно
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