Шадт Егор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Шадт Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шадт Мартын Егорович
Мать ребёнка: Мауль Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ивашко Шадт Мария Егоровна
Мать ребёнка: Мауль Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Шадт Егор Егорович
Мать ребёнка: Мауль Елизавета Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мауль Елизавета Петровна
Смерть
Неизвестно